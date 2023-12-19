Около 80% опрошенных американцев негативно оценили состояние экономики США

Минимум 78% граждан США оценивают состояние экономики страны как плохое. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которые были опубликованы телеканалом Fox News в понедельник, 18 декабря.
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