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Царьград

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В Новосибирской области лоси прошли 30 км за сутки в поисках самок

В Новосибирской области лоси прошли 30 км за сутки в поисках самок

В Новосибирской области завершается брачный период у лосей, во время которого самцы преодолевали до 30 километров в сутки в поисках самок и могли проявлять агрессию.

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