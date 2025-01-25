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Давшего показания на двух замов начальника Генштаба ВС России будут судить

В Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России рассказали, что основные следственные действия по уголовному делу Александра Оглоблина, экс-начальника 1-го управления (планирования связи) ГУС, завершены.

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