«Роснано»: иск к Чубайсу связан с необходимостью возмещения ущерба

Иск «Роснано» о взыскании убытков с экс-главы компании Анатолия Чубайса и ещё семи человек связан с необходимостью возмещения ущерба госкомпании и является частью системной работы по восстановлению капитала, заявил ТАСС директор по особым поручениям организации Евгений Фролов.
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