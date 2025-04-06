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«Роснано»: иск к Чубайсу связан с необходимостью возмещения ущерба

«Роснано»: иск к Чубайсу связан с необходимостью возмещения ущерба

Иск «Роснано» о взыскании убытков с экс-главы компании Анатолия Чубайса и ещё семи человек связан с необходимостью возмещения ущерба госкомпании и является частью системной работы по восстановлению капитала, заявил ТАСС директор по особым поручениям организации Евгений Фролов.

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