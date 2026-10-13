Россия завоевала шесть медалей на ЧМ по дзюдо в Баку СпортпрессаВ Баку завершился 39-й чемпионат мира по дзюдо, который стал знаковым событием для российского спорта.
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