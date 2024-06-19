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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо о новом регламенте: «Мне бы хотелось видеть больше свободы при проектировании болидов»

Алонсо не ждет радикальных изменений от нового регламента «Ф-1». Пилот «Астон Мартин» считает, что в 2026 году «Формула-1» вряд ли кардинальным образом изменится при переходе на новый технический регламент.

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