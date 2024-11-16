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Царьград

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Канцлер ФРГ Шольц: Лучший способ понять Путина — это поговорить с ним

Канцлер ФРГ Шольц: Лучший способ понять Путина — это поговорить с ним

Олаф Шольц прокомментировал свой недавний разговор с Владимиром Путиным.Наилучший способ понять президента России Владимира Путина — это поговорить с ним.

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