Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о должностном преступлении, повлекшем нарушение прав жителей Челябинской области

В социальных медиа опубликовано коллективное обращение жителей Челябинской области к руководству СК России с просьбой обратить внимание на нарушение законодательства со стороны должностных лиц, которые на территории лесного массива Челябинского городского бора незаконно выделили земельные участки из собственности муниципалитета с последующей их реализацией в частную собственность.