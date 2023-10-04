Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о должностном преступлении, повлекшем нарушение прав жителей Челябинской области

В социальных медиа опубликовано коллективное обращение жителей Челябинской области к руководству СК России с просьбой обратить внимание на нарушение законодательства со стороны должностных лиц, которые на территории лесного массива Челябинского городского бора незаконно выделили земельные участки из собственности муниципалитета с последующей их реализацией в частную собственность.
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