В Британии заявили, что Зеленский оказался в тупике после краха ВСУ

ТАСС/Zuma Безвыходное положение украинского президента Владимира Зеленского в результате ряда неудач ВСУ на фронте и заканчивающейся помощи Запада стало итогом 2023 года, заявил отставной вице-маршал авиации Великобритании Шон Белл.
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