Когда я впервые увидел цифру 535 рублей на акцию, то испытал смешанные чувства. С одной стороны, это ощутимая сумма, которая приходит на счёт просто за то, что ты владеешь частью бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Почему Россию нел...
- Мясной фронт сове...
- Почему биткойн ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым