Журнал «Профиль»

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Как проверить QR-код для посещения кафе, объяснили москвичам

Как проверить QR-код для посещения кафе, объяснили москвичам

В Москве с понедельника, 28 июня, вступили в силу ограничения на работу ресторанов и баров. Теперь в них пустят лишь по специальному QR-коду, которые могут оформить вакцинированные граждане или те, кто переболел коронавирусом в последние полгода.

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