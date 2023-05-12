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В Якутии начался пожароопасный сезон, есть первые очаги возгораний

В Якутии начался пожароопасный сезон, есть первые очаги возгораний

Сегодня на территории всей центральной Якутии, в том числе в столице региона, а также в Усть-Майском районе открывается пожароопасный сезон, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников.

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