Прибалтийские и скандинавские страны принимают жёсткие меры, вплоть до экспроприации, против недвижимости граждан России, называя собственность «троянскими конями».
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