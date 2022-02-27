Заноза

13 636 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Анисимов
    И что? Отправим им замену-Ройзмана и Гозмана.Не хватит,так Зильбертрутьня не жалко.Там САЛА много.Переговоров не бу...
  • Valentina Garmuviene
    👍О чём не сказал П...
  • alik3456 Джексон
    За ВДВ! и За Донбасс!!!«А нас-то за что?...

Грузия приняла решение не стрелять себе в ногу и отказалась от новых санкций против России

Грузия приняла решение не стрелять себе в ногу и отказалась от новых санкций против России

Невиданное за долгие годы событие произошло в Грузии: Тбилиси публично отказался присоединяться к новым западным санкциям против России Оппозиция уже заявляет, что грузинский премьер «льет воду на мельницу агрессора, за что должен ответить».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх