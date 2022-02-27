Грузия приняла решение не стрелять себе в ногу и отказалась от новых санкций против России

Невиданное за долгие годы событие произошло в Грузии: Тбилиси публично отказался присоединяться к новым западным санкциям против России Оппозиция уже заявляет, что грузинский премьер «льет воду на мельницу агрессора, за что должен ответить».
Невиданное за долгие годы событие произошло в Грузии: Тбилиси публично отказался присоединяться к новым западным санкциям против России Оппозиция уже заявляет, что грузинский премьер «льет воду на мельницу агрессора, за что должен ответить».
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