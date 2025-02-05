«Главного гонщика» мэрии Челябинска отправили в СИЗО. Фото

Тракторозаводский райсуд Челябинска 5 февраля отправил в СИЗО Сергея Ефимова, занимающего пост директора МБУ «Трасса 74», подведомственного управлению по физической культуре и спорту администрации областного центра.
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