Видео: целых 42 минуты геймплея научно-фантастического философского выживан...

Видео: целых 42 минуты геймплея научно-фантастического философского выживания The AltersНа YouTube-канале игрового издания IGN появилось 42-минутное геймплейное видео научно-фантастического философского выживания The Alters.
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