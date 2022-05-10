9 мая уссурийцы спели “Катюшу” и станцевали “Вальс Победы” на центральной площади города

Уссурийск традиционно поддержал всероссийские акции “Вальс Победы” и “Катюша”. Подготовка к ним велась с апреля, когда руководители танцевальных коллективов подготовили хореографию.
Популярные статьи
- В Венгрии на мемориале Секешфехервар возложили венки и цветы в память советских войнов.
- На Саур-Могиле зажжен Вечный огонь от частицы пламени с Могилы Неизвестного солдата в Москве
- Народный фронт продолжает акцию «Огонь памяти» и восстанавливает памятники героям Великой Отечественной войны на Донбассе
Свежие комментарии