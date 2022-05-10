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9 мая уссурийцы спели “Катюшу” и станцевали “Вальс Победы” на центральной площади города

9 мая уссурийцы спели “Катюшу” и станцевали “Вальс Победы” на центральной площади города

Уссурийск традиционно поддержал всероссийские акции “Вальс Победы” и “Катюша”. Подготовка к ним велась с апреля, когда руководители танцевальных коллективов подготовили хореографию.

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