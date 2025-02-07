В Курске сегодня увидели солнечный столб

Это необычное природное явление образуется при низких температурах и высокой влажности. Напомним, сегодня в регионе около 10 градусов мороза, при том, что всего несколько дней назад в области шел дождь, а температура воздуха была плюсовой.
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