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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о похвалах в адрес тренера «Трактора» Гру: «Байки непрофессионалов. Канадец пришел в готовую команду. Хотите оценить его реальный уровень – отправьте в «Сибирь» или «Салават»

– Много обуждалось сухое поражение Кузнецова и СКА от «Трактора», тренер-новичок Челябинска Гру получает восторженную прессу.

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