В Белом доме не смогли назвать сроки начала поставок помощи Палестине

Белый дом на данный момент не в состоянии назвать точные сроки начала поставок гуманитарной помощи мирному населению сектора Газа, заявил в понедельник, 16 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе онлайн-брифинга.