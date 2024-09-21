Ковальчук назвал плюсы от разрыва сотрудничества ЦЕРН с учеными из РФ

Российские ученые, которым Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) закроет доступ к Большому адронному коллайдеру (БАК), смогут работать на объектах в России и создавать самую современную и мощную исследовательскую инфраструктуру в мире в нашей стране.