Ковальчук назвал плюсы от разрыва сотрудничества ЦЕРН с учеными из РФ

Российские ученые, которым Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) закроет доступ к Большому адронному коллайдеру (БАК), смогут работать на объектах в России и создавать самую современную и мощную исследовательскую инфраструктуру в мире в нашей стране.
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