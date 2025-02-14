Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 866 подписчиков

Не каждый госсекретарь США долетит до середины Атлантики: Самолёт Марко Рубио экстренно вернулся в Вашингтон

Не каждый госсекретарь США долетит до середины Атлантики: Самолёт Марко Рубио экстренно вернулся в Вашингтон

Самолёт Марко Рубио вылетел в Мюнхен, но вскоре экстренно вернулся в Вашингтон. Как говорится, не каждый госсекретарь США долетит до середины Атлантики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх