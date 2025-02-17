Скандал, драмы и неожиданные повороты: что произошло в 5 выпуске “Выжить в Самарканде”?

16 февраля на ТНТ мир увидел новый выпуск, который оставил зрителей в полном восторге и недоумении. Ушедшая неделей ранее скандальная Анна Седокова, экс-солистка группы ВИА Гра, стала символом перемен — её уход был добровольным.
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