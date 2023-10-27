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Al Mayadeen: на обстрелянных территориях Сирии не было военных объектов

На попавших под удар США сирийских территориях не нашли военных объектов, сообщает Al Mayadeen. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Джо Байден распорядился ударить по объектам Ирана в Сирии в ответ на атаки на ВС США.

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