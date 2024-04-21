Деревянные скульптуры для сада своими руками!

Плоские, объемные, плетеные… Грубые и изящные… Простые и сложные… Все это о скульптурах из дерева! Смотрите, вдохновляйтесь, выбирайте, что вам по силам! Из поленьев Сложить мотоцикл из поленьев — весьма оригинальная идея.