Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Деревянные скульптуры для сада своими руками!

Деревянные скульптуры для сада своими руками!

Плоские, объемные, плетеные… Грубые и изящные… Простые и сложные… Все это о скульптурах из дерева! Смотрите, вдохновляйтесь, выбирайте, что вам по силам! Из поленьев Сложить мотоцикл из поленьев — весьма оригинальная идея.

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