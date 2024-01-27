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Почем в России подписи за кандидата в президенты. Говорят у Надеждина по 350 рублей за час стояния в очереди

Почем в России подписи за кандидата в президенты. Говорят у Надеждина по 350 рублей за час стояния в очереди

Интересная жизнь с Vera Star Мало кто ожидал, что за несколько месяцев до выборов президента, произойдет событие, которое если не внесет сумятицу в стройные ряды номенклатуры, то по крайней мере вызовет сильное удивление.

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Комментарии
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Михаил Кицис
т.е. западные СМИ перепечатывают Vera Star? Это вы хотели сказать? Они перепечатывают Vera Star, потому что она говорит много хорошего о России или...? Вот так если или, то она должна быть признана иноагентом.
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2 час.
Василий Целовальников
За Надеждина, ни за какие деньги! Он же, ярый сторонник 5 колонны (читай враг России)!!!
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2 час.
Elena Dmitrieva
Надо снимать такого кандидата. Это просто издевательство -регистрировать явного врага России
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1 час.

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