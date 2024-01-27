Почем в России подписи за кандидата в президенты. Говорят у Надеждина по 350 рублей за час стояния в очереди

Интересная жизнь с Vera Star Мало кто ожидал, что за несколько месяцев до выборов президента, произойдет событие, которое если не внесет сумятицу в стройные ряды номенклатуры, то по крайней мере вызовет сильное удивление.
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