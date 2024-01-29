Один фантастический трюк позволит отмыть до блеска духовку: хозяйкам на заметку

Никаких затрат и никакой химииОтмыть духову после приготовленного жаркого – не самое простое дело. Жир словно совершенно не отлипает от шкафа, а все потуги избавиться от одного пятна с помощью влажного полотенца не приводят к результату.
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