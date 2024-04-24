Новое фото принца Луи: чего не хватает на снимке, сделанном Кейт Миддлтон

Стало известно, почему принцесса отказалась от помощи профессионального фотографа. Кейт Миддлотон сама сделал новое фото Луи LEGION-MEDIAСнимок юного Луи, опубликованный вчера на официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских по случаю дня рождения младшего сына Кейт Миддлтон, вызвал горячий интерес фанатов.