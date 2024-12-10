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Царьград

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"Жить рядом с мигрантами безопаснее": Депутат Фёдоров снова пошёл против русских - чаша терпения переполнена

"Жить рядом с мигрантами безопаснее": Депутат Фёдоров снова пошёл против русских - чаша терпения переполнена

Не успела общественность оправиться от возмущения, как депутат Госдумы Евгений Фёдоров снова пошёл против русских.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Однако, как он сам признавался, &quot;на передовую с автоматом не ходил&quot;.&quot;! ..................... ну вот и пусть пройдется поздним вечером по некоторым точкам Москвы. Думаю что это будет повеселее чем ходить и размахивать радужным флагом в день ВДВ ну или с ним поехать в те же Кавказские республики.... в первом случае может и лишиться здоровья во вторых девственности известным для него военного строителя предметом (черенок саперной лопатки), если этого не сделали ранее.....
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