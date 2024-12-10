Не успела общественность оправиться от возмущения, как депутат Госдумы Евгений Фёдоров снова пошёл против русских.
"Жить рядом с мигрантами безопаснее": Депутат Фёдоров снова пошёл против русских - чаша терпения переполнена
Комментарии
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Дмитрий Гурин
"Однако, как он сам признавался, "на передовую с автоматом не ходил"."! ..................... ну вот и пусть пройдется поздним вечером по некоторым точкам Москвы. Думаю что это будет повеселее чем ходить и размахивать радужным флагом в день ВДВ ну или с ним поехать в те же Кавказские республики.... в первом случае может и лишиться здоровья во вторых девственности известным для него военного строителя предметом (черенок саперной лопатки), если этого не сделали ранее.....
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14 час.
НС
Наталья Середа
Какие предатели наши чинуши!!!
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7 час.
АХ
Александр Харченко
Федоров гавно
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6 час.
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