"Жить рядом с мигрантами безопаснее": Депутат Фёдоров снова пошёл против русских - чаша терпения переполнена

Дмитрий Гурин

"Однако, как он сам признавался, "на передовую с автоматом не ходил"."! ..................... ну вот и пусть пройдется поздним вечером по некоторым точкам Москвы. Думаю что это будет повеселее чем ходить и размахивать радужным флагом в день ВДВ ну или с ним поехать в те же Кавказские республики.... в первом случае может и лишиться здоровья во вторых девственности известным для него военного строителя предметом (черенок саперной лопатки), если этого не сделали ранее.....