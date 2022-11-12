Канчельскис рассказал, за кого будет болеть в матче «Локомотив» — «Спартак»

Андрей Канчельскис признался, что в московском дерби будет переживать за «Локомотив». Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» примет «Спартак».