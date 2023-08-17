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Кабачки в панировке: 12 легких и быстрых рецептов

Кабачки в панировке: 12 легких и быстрых рецептов

Фото: Maria_lapina, AdobeStock Один из лучших способов вкусно приготовить кабачки – это пожарить или запечь их в панировке.

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