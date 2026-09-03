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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Киз ушла с 2:5 в третьем сете и пяти матчболов во втором круге US Open

24-я ракетка мира Мэдисон Киз вышла в третий круг US Open . Она за 3 часа обыграла Анну Бондар – 5:7, 6:4, 7:6(10-5).

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