Даниэль Риккардо: «На обоих кругах я «поцеловал» стену – я явно гнал изо всех сил»

Пилот «РБ» подвел итоги квалификации к спринту Гран-при Майами, где стартует четвертым. «Я знаю, что у меня еще есть скорость – но ожидал ли я оказаться на втором ряду стартовой решетки? Не думал, что все будет настолько хорошо.