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Киев возобновил «боротьбу» за замороженные активы России

Киев возобновил «боротьбу» за замороженные активы России

Украина хочет, чтобы европейские страны возобновили дискуссию о замороженных российских активах, сообщает Politico.

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