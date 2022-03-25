Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nyha
    НО-НО!! Посмотри на суседа...Страна БЛЯДЕЙ И ЛИСАПЕТОВ...Политолог Журавле...
  • lakmus
    Похоже, что в Литве, только и могут на заборах писать.Вильнюс устроил п...
  • NVS66 SergeiShulepov
    Все службы возбудили все дела.Крупный пожар в З...

Политолог Миронов: Галичина — это оплот украинского национализма, которую мечтает заполучить Польша

Политолог Миронов: Галичина — это оплот украинского национализма, которую мечтает заполучить Польша

Продолжится ли спецоперация Вооруженных сил РФ в Галичине, вопрос дискуссионный. Некоторые аналитики утверждают, что Львовскую область все-таки заберет Польша, другие уверены, что денацификация в особенности должна затронуть Западную Украину.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх