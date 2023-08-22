Гей-парадами не ходим и никаких аргументов в их пользу не воспринимаем: какие могут быть по этому поводу аргументы, когда глядишь на очередную толпу раскрашенных во все цвета радуги голых извращенцев, которые по центральным улицам европейских и израильских городов шествуют на глазах у детей и подростков, притом, что ведут они себя так же похабно, как выглядят? И добро бы это все как на подбор красавцы и красавицы были, демонстрирующие лучшие достоинства человеческого тела; образчики красоты, физической силы и гордость любой уважающей себя нации.
Странные мы, всё-таки, люди...
Комментарии
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Владимир Алтайцев
нормальные мы, а они полугнилая плесень на теле человечества, которая может, увы, уничтожить цивилизацию на планете.
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3 час.
VG
Vasily Golov
США.Одни за Трампа,другие за Байдена.Байден у власти разделывается с Трампом и его сторонниками.За то,что тот пошел против американской демократии.В чем демократия.В выборах участвуют граждане США.Документ подтверждения гражданства паспорт гражданина США.У 1,2 нет паспортов.Демократично допустить всех желающих,тем более по почте и досрочно.нельзя лишать голоса человека без паспорта? В России все наоборот.Электронное голосование по E-meil не демократично. В США две партии с одной политической программой демократично. В России от 6 до 8 партий с разными политпрограммами- нечестные выборы.Судим,но он исправился.Его не допускают быть кандидатом.Народ запада против России.За газ и нефть.Но собственное решение не признали.Показали.Трансгендер идет в бюстгалтере и шортах.Кто то сдернул шорты.а там все мужское.В него в мозгах,что он женщина.Отрезать или зашить.Тогда трансгендер..
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2 час.
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