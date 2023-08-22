Странные мы, всё-таки, люди...

VG

Vasily Golov

США.Одни за Трампа,другие за Байдена.Байден у власти разделывается с Трампом и его сторонниками.За то,что тот пошел против американской демократии.В чем демократия.В выборах участвуют граждане США.Документ подтверждения гражданства паспорт гражданина США.У 1,2 нет паспортов.Демократично допустить всех желающих,тем более по почте и досрочно.нельзя лишать голоса человека без паспорта? В России все наоборот.Электронное голосование по E-meil не демократично. В США две партии с одной политической программой демократично. В России от 6 до 8 партий с разными политпрограммами- нечестные выборы.Судим,но он исправился.Его не допускают быть кандидатом.Народ запада против России.За газ и нефть.Но собственное решение не признали.Показали.Трансгендер идет в бюстгалтере и шортах.Кто то сдернул шорты.а там все мужское.В него в мозгах,что он женщина.Отрезать или зашить.Тогда трансгендер..