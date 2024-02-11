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Дзюдо. Обучение удушающему захвату Hadaka Jime. 25 шагов обучения. Фильм 2.

Дзюдо. Обучение удушающему захвату Hadaka Jime. 25 шагов обучения. Фильм 2.

Это второй фильм по технике удушающих захватов. В этом фильме рассматривается приём борьбы лёжа удушение сзади плечом и предплечьем.

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Дмитрий Авенирович
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