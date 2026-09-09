Экономист Чурилова: карманные деньги не стоит привязывать к оценкам школьника

Экономист, эксперт по личным финансам Ольга Чурилова выразила мнение, что родителям не следует платить школьникам за хорошие оценки, поскольку учёба не должна превращаться для ребёнка в способ заработка.
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