В Магадане полицейские спасли мужчину, оказавшегося морозным вечером на улице без верхней одежды

Заместитель начальника отдела по борьбе с коррупционными преступлениями УЭБиПК УМВД России по Магаданской области подполковник полиции Елена Рембе вместе с супругом – инспектором дежурной группы ОСР ДПС ГИБДД УМВД капитаном полиции Алексеем Федотовым вечером находились у себя в квартире в областном центре.
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