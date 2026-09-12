Один человек госпитализирован после атаки БПЛА на Самару

В Самарской области один человек был госпитализирован после попытки атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины на промышленные предприятия региона.
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