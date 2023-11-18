В России рассказали о попытках решить проблему дефицита IT-специалистов

Россия активно решает вопрос дефицита кадров среди айтишников, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. С 2019 года число абитуриентов, поступающих на IT-специальности, увеличилось почти в 2,5 раза, приводит его слова РИА Новости.
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