Атака БПЛА на Ростовскую область 14 сентября: уничтожено около 50 дронов, есть разрушения

В ночь на 14 сентября 2026 года Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в течение ночи было уничтожено около 50 БПЛА.
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