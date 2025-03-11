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Царьград

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Прокуроры контролируют помощь регионам после атаки 337 дронов Украины

Прокуроры контролируют помощь регионам после атаки 337 дронов Украины

Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурорам следить за поддержкой регионов, пострадавших от атаки 337 украинских дронов.

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