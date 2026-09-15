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Заммэра Ракова: более 1,5 миллиона человек начали проходить «Московский чекап»

Заммэра Ракова: более 1,5 миллиона человек начали проходить «Московский чекап»

Более полутора миллиона москвичей стали участниками программы заботы о здоровье «Московский чекап», причем 700 тысяч человек из них завершили первый этап.

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