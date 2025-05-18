Боец 51-й армии заявил о расстреле ВСУ раненых сослуживцев.Русские военнослужащие взяли в плен иностранного наёмника, который, по утверждению источников, сообщил о случае расстрела раненых бойцов ВСУ их же сослуживцами.
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