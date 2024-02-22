На ВДНХ подведут итоги Всероссийского конкурса «Адмирал Федор Ушаков моими глазами»

22 февраля с 11.00 до 13.00 на площадке «Знание.Лекторий» в павильоне № 57 «Россия — моя история» на ВДНХ состоится церемония награждения победителей первого Всероссийского конкурса «Адмирал Федор Ушаков моими глазами».
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