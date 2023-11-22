Рассматриваем популярные модели кроссовок, которые выбирают главные фэшионисты по всему миру и которые никогда не покинут обувные тренды.

Белые кроссовки – нестареющая классика, которая есть в гардеробе практически у каждой девушки. Однако новые модные тенденции подарили нам стиль athleisure – расслабленность и легкость внешнего вида, состоящего из спортивных вещей.
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