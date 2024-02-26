Истребитель Су-34 уничтожил скопление сил ВСУ на купянском направлении

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожил вражескую бронированную технику, а также скопление живой силы противника на купянском направлении в зоне спецоперации на Украине.
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