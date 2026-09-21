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Новости Тамбова

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Фабрику ЗАО "Тамбовчанка" могут выставить на торги за 56 млн рублей

Фабрику ЗАО "Тамбовчанка" могут выставить на торги за 56 млн рублей

Фабрику по производству одежды из трикотажа и других тканей – ЗАО «Тамбовчанка» планируют выставить на торги в декабре этого года.

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