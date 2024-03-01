Экс-главу барнаульского "Жилфонда" Авдюхину доставят в Барнаул для следствия

Когда именно это произойдет, пока неизвестно Обвиняемую в хищении 150 млн рублей клиентов экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилу Авдюхину, которую экстрадировали из Аргентины в Россию, доставят в Барнаул для проведения следственных действий.