Экс-главу барнаульского "Жилфонда" Авдюхину доставят в Барнаул для следствия

Когда именно это произойдет, пока неизвестно Обвиняемую в хищении 150 млн рублей клиентов экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилу Авдюхину, которую экстрадировали из Аргентины в Россию, доставят в Барнаул для проведения следственных действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии