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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Экс-главу барнаульского "Жилфонда" Авдюхину доставят в Барнаул для следствия

Экс-главу барнаульского "Жилфонда" Авдюхину доставят в Барнаул для следствия

Когда именно это произойдет, пока неизвестно Обвиняемую в хищении 150 млн рублей клиентов экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилу Авдюхину, которую экстрадировали из Аргентины в Россию, доставят в Барнаул для проведения следственных действий.

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